За сутки жители Башкирии перевели мошенникам 17 млн рублей

Одной из пострадавших стала 45-летняя работница юридической организации из Стерлитамака. По ее словам, ей звонили лжесотрудники банка, которые сообщили о неких лицах, пытающихся украсть ее деньги. Они убедили пострадавшую оформить «встречный кредит» и перевести якобы на "безопасный счет около 3 млн руб.



В похожую ситуацию попал 67-летний житель Янаульского района. Пытаясь якобы сохранить средства на банковских счетах, он перепел мошенникам 500 тыс. руб.