Одной из пострадавших стала 45-летняя работница юридической организации из Стерлитамака. По ее словам, ей звонили лжесотрудники банка, которые сообщили о неких лицах, пытающихся украсть ее деньги. Они убедили пострадавшую оформить «встречный кредит» и перевести якобы на "безопасный счет около 3 млн руб.
В похожую ситуацию попал 67-летний житель Янаульского района. Пытаясь якобы сохранить средства на банковских счетах, он перепел мошенникам 500 тыс. руб.
За сутки жители Башкирии перевели мошенникам 17 млн рублей
Жители Башкирии за минувшие сутки отдали мошенникам более 17 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального МВД. В отделы полиции поступила 21 жалоба на мошенничество.
Одной из пострадавших стала 45-летняя работница юридической организации из Стерлитамака. По ее словам, ей звонили лжесотрудники банка, которые сообщили о неких лицах, пытающихся украсть ее деньги. Они убедили пострадавшую оформить «встречный кредит» и перевести якобы на "безопасный счет около 3 млн руб.