Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки жители Башкирии перевели мошенникам 17 млн рублей

Жители Башкирии за минувшие сутки отдали мошенникам более 17 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального МВД. В отделы полиции поступила 21 жалоба на мошенничество.

Одной из пострадавших стала 45-летняя работница юридической организации из Стерлитамака. По ее словам, ей звонили лжесотрудники банка, которые сообщили о неких лицах, пытающихся украсть ее деньги. Они убедили пострадавшую оформить «встречный кредит» и перевести якобы на "безопасный счет около 3 млн руб.

В похожую ситуацию попал 67-летний житель Янаульского района. Пытаясь якобы сохранить средства на банковских счетах, он перепел мошенникам 500 тыс. руб.