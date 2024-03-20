В Казани с крыши дома на машину упала гигантская льдина

На улице Модельной в Казани с крыши дома на припаркованный автомобиль обрушилась гигантская льдина. Такое сообщение появилось в социальных сетях.
Судя по кадрам с места произошедшего, припаркованное авто смяло будто консервную банку. К счастью, в момент падения льда в машине никого не было, обошлось без жертв.
Ранее мы писали, что в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки-подростка в результате схода снега с крыши школы в Дрожжановском районе. Об этом заявили в СУ СК РФ по РТ.