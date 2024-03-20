В Ростовской области почти 200 домов могут рухнуть в любой момент

В Ростовской области почти 200 домов, расположенных на шахтёрских территориях, находятся под угрозой обрушения. Речь идёт об аварийных строениях. Об этом на заседании правительства региона сообщил глава донского минстроя Юрий Сильвестров, пишет ТАСС.
Больше всего аварийных зданий (63,4%) приходится на шахтёрские территории. На расселение жителей этих районов понадобится не менее двух лет и 1,3 млрд рублей.
«На сегодняшний день из домов, включённых в программу расселения, по данным муниципалитетов, имеют подтверждённую заключением из специализированных организаций угрозу обрушения 176 домов», — цитирует информагентство министра.
Всего же в донском регионе жильцы более 500 домов в 22 муниципалитетах ждут расселения. На эти цели необходимо 15,2 млрд рублей. В 2024 году власти намерены расселить 16,5 тыс. квадратных метров аварийного фонда в Гуково, Донецке, Новошахтинске, Ростове, Шахтах и Белокалитвинском районе.
А ранее мы сообщали, что в Ростове комнаты в рухнувшем доме на Нариманова выкупят за 74 млн рублей.