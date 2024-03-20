В Ростовской области почти 200 домов могут рухнуть в любой момент

Всего же в донском регионе жильцы более 500 домов в 22 муниципалитетах ждут расселения. На эти цели необходимо 15,2 млрд рублей. В 2024 году власти намерены расселить 16,5 тыс. квадратных метров аварийного фонда в Гуково, Донецке, Новошахтинске, Ростове, Шахтах и Белокалитвинском районе.