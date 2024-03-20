Экс-чиновник мэрии Новосибирска задержан по подозрению в превышении полномочий

Предварительно известно, что бывший чиновник задержан за бездействие муниципалитета по строительству дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». Константин Васильев якобы подписал документы на выполнение работ на 48 млн руб., не имя при этом подтверждающих документов и проектной документации. Кроме того, он не принял мер по возврату субсидии.



Константин Васильев работал на должности глав дептранса с октября 2021 года. В декабре прошлого года он покинул этот пост по собственному желанию.