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Экс-чиновник мэрии Новосибирска задержан по подозрению в превышении полномочий

В Новосибирске задержали экс-главу департамента транспорта Константина Васильева. По материалам прокурорской проверки на него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил «Ъ-Сибирь» источник в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что бывший чиновник задержан за бездействие муниципалитета по строительству дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». Константин Васильев якобы подписал документы на выполнение работ на 48 млн руб., не имя при этом подтверждающих документов и проектной документации. Кроме того, он не принял мер по возврату субсидии.

Константин Васильев работал на должности глав дептранса с октября 2021 года. В декабре прошлого года он покинул этот пост по собственному желанию.