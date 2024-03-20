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Актера Кологривого увезли в спецприемник в Новосибирске

На Никиту Кологривого составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске актера Никиту Кологривого увезли из отделения полиции, где он давал показания, в спецприемник. На артиста составили административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что Кологривый устроил дебош в одном из заведений Новосибирска. Актер подрался с сотрудниками бара, а также домогался официантки. 20 марта полиция задержала артиста и доставила в отделение на допрос.

Как сообщили в ведомстве, в отношении Никиты Кологривого составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», — добавили в ГУ МВД России по Новосибирской области.