Актера Кологривого увезли в спецприемник в Новосибирске

В Новосибирске актера Никиту Кологривого увезли из отделения полиции, где он давал показания, в спецприемник. На артиста составили административный протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что Кологривый устроил дебош в одном из заведений Новосибирска. Актер подрался с сотрудниками бара, а также домогался официантки. 20 марта полиция задержала артиста и доставила в отделение на допрос.
Как сообщили в ведомстве, в отношении Никиты Кологривого составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
«До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», — добавили в ГУ МВД России по Новосибирской области.