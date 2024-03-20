В Челябинске арестован обвиняемый в получении взятки дорожник

По версии следствия, в период с ноября 2022 по август 2023 года Артем Степанов получил взятку в виде «айфона» стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также денег в размере 200 тысяч рублей. В обмен на подношение начальник отдела закрепил сотрудника «Челябинскавтодора» за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района.