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В Челябинске арестован обвиняемый в получении взятки дорожник

Артема Степанова задержали накануне.

Сегодня, 20 марта, Тракторозаводский районный суд Челябинска на два месяца арестовал начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, которого обвиняют в получении взяток за то, что он обеспечивал закрепление работника учреждения за одним из объектов дорожного ремонта в Челябинской области, передает корреспондент АиФ-Челябинск.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Они же провели задержание Степанова накануне, 19 марта. В тот же день ему предъявили обвинение.

По версии следствия, в период с ноября 2022 по август 2023 года Артем Степанов получил взятку в виде «айфона» стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также денег в размере 200 тысяч рублей. В обмен на подношение начальник отдела закрепил сотрудника «Челябинскавтодора» за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

На рабочем месте Степанова и у него дома прошли обыски. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ФСБ.