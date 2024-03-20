Полиция пришла с обысками в «Ленавтодор» по следам смертельного ДТП

На этом участке расположен нерегулируемый пешеходный переход. В конце февраля там насмерть сбили 11-летнюю девочку. А летом 2022 года на этом же километре под колесами автомобиля погиб мужчина. По данным 47News, после первого ДТП ГИБДД предписала поставить там светофор. В «Ленавтодоре» ответили, что работают в рамках выделенного правительством Ленобласти бюджета, и если средства будут, то в 2024 году светофор установят.