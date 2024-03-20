Актера Кологривого поместили в спецприемник

Ранее на актера поступило заявление в полицию из-за хулиганских действий в одном из ресторанов Новосибирска. В социальных сетях и СМИ распространилось видео из ресторана, где у актера возник конфликт с охранниками. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер приставал к одной из официанток, а после отказа укусил ее за ногу.