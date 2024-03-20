Актера Кологривого поместили в спецприемник

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Протокол о мелком хулиганстве составили в полиции Новосибирска на актера Никиту Кологривого. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», — сообщили в пресс-службе.
Ранее на актера поступило заявление в полицию из-за хулиганских действий в одном из ресторанов Новосибирска. В социальных сетях и СМИ распространилось видео из ресторана, где у актера возник конфликт с охранниками. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер приставал к одной из официанток, а после отказа укусил ее за ногу.
Кологривый — уроженец Новосибирска, известен по ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана». В минувшие выходные актер открыл в Новосибирске «Семейный кинофестиваль».