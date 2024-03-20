Повод к паводку. Кого в Ленобласти затопит по весне?

На Неве имеется сеть постоянных гидрологических постов: Невская устьевая станция, Горный институт, Обуховский завод, Новосаратовка и Отрадное, которые следят за уровнем воды в Неве и Ладожском озере, откуда может прийти весеннее половодье. И петербуржцам не стоит обольщаться тем, что снега на улицах города не осталось. Это обманчивое впечатление — с улиц города снег исчез из-за парникового эффекта. При этом биолог Павел Глазков говорит, что в лесу снега очень много. Нынешняя зима вообще поставила рекорды по осадкам. И когда начнётся массовое таяние, то он весь попадёт в реки.