Повод к паводку. Кого в Ленобласти затопит по весне?

Жителей Ленинградской области просят не подходить близко к водоёмам и уж тем более не выходить на лёд: ожидается весенний паводок. В этом году он может затронуть прежде всего южные районы региона.
Зоны риска.
Следственный комитет Ленобласти опубликовал памятку безопасности во время паводка: запрещено выходить на водоёмы, идти через реку в период ледохода и подходить близко к воде в местах затора льда. Людей просят также не стоять на обрывистом берегу, нельзя собираться на мостиках, плотинах и запрудах, измерять глубину водоёма, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.
Обеспокоенность именно следователей понятна. В Ленобласти лёд истончился, а местами видны трещины. Особенно беречься призывают рыбаков-любителей на Ладожском озере: при такой обстановке можно уйти под лёд вместе со снаряжением и техникой. Расследовать ЧП придётся как раз Следственному комитету.
Сотрудники МЧС региона также готовятся — они заняты во всероссийских командно-штабных учениях по безаварийному пропуску весеннего половодья.
В соседних регионах начали взрывать ледяные заторы на реках, чтобы пропустить паводковые воды. В Пскове такие работы начали военные совместно со специалистами МЧС. В Новгородской области взрывные работы идут на реке Ловать в Парфинском районе, а также на Мсте под Великим Новгородом. На Сиверсовом канале, соединяющем Мсту с рекой Волхов, начал работу ледокол. В целом же, по мнению специалистов, вероятность подтоплений в 47-м регионе есть скорее на юге области — в районе Любани, стоящей на притоке Волхова — Тигоде, а также в Тосно и Тихвине.
«Паводок будет точно».
На Неве имеется сеть постоянных гидрологических постов: Невская устьевая станция, Горный институт, Обуховский завод, Новосаратовка и Отрадное, которые следят за уровнем воды в Неве и Ладожском озере, откуда может прийти весеннее половодье. И петербуржцам не стоит обольщаться тем, что снега на улицах города не осталось. Это обманчивое впечатление — с улиц города снег исчез из-за парникового эффекта. При этом биолог Павел Глазков говорит, что в лесу снега очень много. Нынешняя зима вообще поставила рекорды по осадкам. И когда начнётся массовое таяние, то он весь попадёт в реки.
«Паводок будет однозначно, — считает учёный. — Была оттепель, снег просто уплотнился, и по лесу очень удобно ходить благодаря такому насту. Однако снег ещё не таял. Немного вскрылись ручьи. Паводок сейчас зависит от весны: если она дружно возьмётся за нас, и тепло придёт, то подтопления ждать точно. Если будет болтанка — то тепло, то холодно, снег сойдёт постепенно. МЧС молодцы, что предупреждают людей и сами тренируются, потому что потенциал для опасности велик».
Павел Глазков рассказал, что снега в этом году действительно много в Тверской, Псковской, Новгородской областях. А поскольку природа не различает административные границы, то ожидать подтопления стоит даже под Петербургом.
«Псков южнее, и там раньше начало таять, а нам нужно готовиться. Населению Петербурга и Ленобласти я бы посоветовал с пониманием относиться ко всем рекомендациям и мероприятиям МЧС. Реки наверняка также будут вскрывать, чтобы уберечь нас от большого скопления воды».