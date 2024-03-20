В администрации Сызрани объяснили звуки сирены на заводе 20 марта

В среду, 20 марта, жителей Сызрани встревожили звуки сирен. В администрации рассказали о причинах их включения. Все дело в том, что локальные системы оповещения включают для тренировок на ряде предприятий.
— В связи с последними событиями усилены меры безопасности. В течение дня в разное время на предприятиях проходят тренировки с персоналом, во время которых включают локальные системы оповещения, — рассказали в администрации Сызрани.
Напомним, 16 марта беспилотники атаковали Сызранский НПЗ и пытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ. В результате их на территории Сызранского промышленного предприятия загорелись установки по переработке нефтепродуктов.
К счастью, никто не пострадал. Всем службам и ответственным ведомствам поставили задачу приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона.
— Сейчас все промышленные предприятия города работают в штатном режиме. Просим жителей не поддаваться на провокационные сообщения, сохранять порядок и спокойствие, — отметили в мэрии Сызрани.