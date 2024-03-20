«Изгоняла злых духов»: Мошенница обманула петербурженку на 835 тысяч рублей

Мошенница со стажем обчистила квартиру жительницы Петербурга под предлогом снятия порчи и избавления от завистников. Все произошло в ноябре прошлого года. Сначала «ведьма» нашла свою жертву среди прохожих, а потом предложила провести обряд у нее дома. Там аферистка почувствовала еще и злых духов, от которых тоже нужно было избавиться. Для этого ей потребовались деньги потерпевшей и ювелирные украшения. Женщина доверилась и в итоге лишилась имущества на 835 тысяч рублей. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.