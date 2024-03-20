В Новосибирской области сотрудники ФСБ предотвратили утечку гостайны

Об этом сообщает издание «Интерфакс».
Отмечается, что чиновник Кочковской районной администрации, имеющий доступ к данным, работал с доверенными ему копиями на компьютере с выходом в интернет. Ведомство сообщает, что данные действия нарушают российское законодательство.
«Согласно экспертному заключению, разглашение этих данных могло привести к наступлению тяжких последствий», — сообщили в УФСБ по Новосибирской области.
Чиновнику администрации объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник.