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В Новосибирской области сотрудники ФСБ предотвратили утечку гостайны

Сотрудники УФСБ в Новосибирской области смогли предотвратить утечку гостайны.

Об этом сообщает издание «Интерфакс».

Отмечается, что чиновник Кочковской районной администрации, имеющий доступ к данным, работал с доверенными ему копиями на компьютере с выходом в интернет. Ведомство сообщает, что данные действия нарушают российское законодательство.

«Согласно экспертному заключению, разглашение этих данных могло привести к наступлению тяжких последствий», — сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

Чиновнику администрации объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник.