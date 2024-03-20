200 детей из Белгорода эвакуируют в Нижегородскую область

В Нижегородскую область из Белгорода эвакуируют не меньше 200 детей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Детей поселят в круглогодичных детских лагерях, для них организуют образовательный процесс, а также культурно-просветительские программы, чтобы дети смогли отдохнуть.
«Дети будут у нас столько, сколько потребуется, — заявил глава региона. — Россия — это наш большой дом. Дети должны чувствовать себя безопасно».
В январе 2024 года Нижегордская область уже принимала около 200 школьников из Белгорода.