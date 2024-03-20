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200 детей из Белгорода эвакуируют в Нижегородскую область

Их разместят в детских лагерях.

В Нижегородскую область из Белгорода эвакуируют не меньше 200 детей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Детей поселят в круглогодичных детских лагерях, для них организуют образовательный процесс, а также культурно-просветительские программы, чтобы дети смогли отдохнуть.

«Дети будут у нас столько, сколько потребуется, — заявил глава региона. — Россия — это наш большой дом. Дети должны чувствовать себя безопасно».

В январе 2024 года Нижегордская область уже принимала около 200 школьников из Белгорода.