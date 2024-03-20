В Приднестровье пьяный водитель врезался в два автомобиля: Чтобы достать виновника аварии из покореженной машины спасателям пришлось разрезать дверь авто

Водитель «Мерседеса», 59-летний мужчина, ехал в сторону Тирасполя. Пошёл на обгон, но не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Москвичом», после, выехав на встречку, — с «БМВ».