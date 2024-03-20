В Приднестровье пьяный водитель врезался в два автомобиля: Чтобы достать виновника аварии из покореженной машины спасателям пришлось разрезать дверь авто

Авария произошла 19 марта примерно в 16:20 на трассе Тирасполь-Каменка, недалеко от села Малаешты Григориопольского района, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Водитель «Мерседеса», 59-летний мужчина, ехал в сторону Тирасполя. Пошёл на обгон, но не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Москвичом», после, выехав на встречку, — с «БМВ».
На место прибыли сотрудники ГАИ и группа экстренного реагирования АСП г. Григориополь. С помощью гидравлического инструмента специалисты ГУпЧС срезали водительскую дверь на «Мерседесе», а также переднюю стойку автомобиля, вытащили пострадавшего.
Сотрудники ГАИ почувствовали запах алкоголя, который исходил от виновника ДТП. Его освидетельствовали с помощью алкотестера. Результат — 0,950 мг/л — подтвердил: мужчина сел пьяным за руль.
На скорой пациента доставили в Республиканскую клиническую больницу, у него перелом костей таза. Водители «Москвича» и «БМВ» не пострадали.
По факту ДТП проводится разбирательство. Водителю «Мерседеса» грозит админответственность по п.1 ст. 12.8 КоАП, санкции которого предусматривают лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф до 3680 рублей.