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Число заразившихся сальмонеллезом в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69

Большая часть из них была госпитализирована.

Источник: Комсомольская правда

В Казани увеличилось число сотрудников «Нэфис Косметикс», которые заразились сальмонеллезом в столовой предприятия. Теперь речь идет о 69 пострадавших. По данным Роспотребнадзора Татарстана, в инфекционной больнице сейчас находится 50 человек. Еще 19 сотрудников получили легкую форму отравления, у них нет показаний к госпитализации.

Напомним, после массового отравления в столовой «Нэфис Косметикс» было возбуждено уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора нашли там грубые санитарные нарушения, в том числе и овощи с признаками гнили. Столовую продезинфицировали и опечатали.

«С 2008 года организацией и предоставлением питания на предприятии занималась подрядная организация. Она арендует помещения под кафе и столовую. В связи с произошедшим договор с подрядчиком расторгнут», — в свою очередь сообщает пресс-служба АО «Нэфис Косметикс».

Там также отметили, что каждому сотруднику, который отравился в столовой, окажут материальную помощь в размере 50 тысячи рублей.

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