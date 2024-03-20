Число заразившихся сальмонеллезом в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69

В Казани увеличилось число сотрудников «Нэфис Косметикс», которые заразились сальмонеллезом в столовой предприятия. Теперь речь идет о 69 пострадавших. По данным Роспотребнадзора Татарстана, в инфекционной больнице сейчас находится 50 человек. Еще 19 сотрудников получили легкую форму отравления, у них нет показаний к госпитализации.
Напомним, после массового отравления в столовой «Нэфис Косметикс» было возбуждено уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора нашли там грубые санитарные нарушения, в том числе и овощи с признаками гнили. Столовую продезинфицировали и опечатали.
«С 2008 года организацией и предоставлением питания на предприятии занималась подрядная организация. Она арендует помещения под кафе и столовую. В связи с произошедшим договор с подрядчиком расторгнут», — в свою очередь сообщает пресс-служба АО «Нэфис Косметикс».
Там также отметили, что каждому сотруднику, который отравился в столовой, окажут материальную помощь в размере 50 тысячи рублей.