Число заразившихся сальмонеллезом в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69

В Казани увеличилось число сотрудников «Нэфис Косметикс», которые заразились сальмонеллезом в столовой предприятия. Теперь речь идет о 69 пострадавших. По данным Роспотребнадзора Татарстана, в инфекционной больнице сейчас находится 50 человек. Еще 19 сотрудников получили легкую форму отравления, у них нет показаний к госпитализации.