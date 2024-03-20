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В Новосибирске назначили дату суда над Никитой Кологривым

Актер устроил дебош в кальянной.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске назначили дату суда об административном нарушении в отношении популярного актера Никиты Кологривого.

Заседание состоится 21 марта. Материалы передадут в Центральный районный суд. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел в кальянной в ночь с 18 на 19 марта. Кологривый приставал к работнице, лапал ее и предложил заняться сексом. После он укусил девушку. Кологривый начал драку с другими сотрудниками.

Полицейские задержали актера в отеле. Его доставили в спецприемник. Там в отношении Кологривого составили административный протокол.