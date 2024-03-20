В Новосибирске назначили дату суда над Никитой Кологривым

В Новосибирске назначили дату суда об административном нарушении в отношении популярного актера Никиты Кологривого.
Заседание состоится 21 марта. Материалы передадут в Центральный районный суд. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что инцидент произошел в кальянной в ночь с 18 на 19 марта. Кологривый приставал к работнице, лапал ее и предложил заняться сексом. После он укусил девушку. Кологривый начал драку с другими сотрудниками.
Полицейские задержали актера в отеле. Его доставили в спецприемник. Там в отношении Кологривого составили административный протокол.