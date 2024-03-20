В Ялте ремонта требуют 30 подпорных стен

Более 800 миллионов рублей требуется на ремонт тридцати подпорных стен в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
— Проводим в Ялте масштабную инвентаризацию подпорных стен, требующих ремонта. Сейчас в списке их 30. По предварительным подсчетам, на ремонт потребуется более 800 миллионов рублей, — написала Павленко в своем телеграм-канале.
Ряд объектов, требующих ремонта в первую очередь, уже обследовали специалисты. Так, на восстановление подпорной стены в Пионерском парке требуется около 100 миллионов рублей. По словам градоначальницы, таких денег у муниципалитета нет, поэтому власти обратились к республиканскому правительству с просьбой включить стену в программу по линии ЧС.
Список стен опубликован на сайте администрации Ялты.
— В случае выявления подпорных стен, на которых ведутся оползневые процессы, просим сообщать в Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ул. Дзержинского, 4, тел. 234084), — призвали в администрации города.