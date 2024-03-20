В Ялте ремонта требуют 30 подпорных стен

Ряд объектов, требующих ремонта в первую очередь, уже обследовали специалисты. Так, на восстановление подпорной стены в Пионерском парке требуется около 100 миллионов рублей. По словам градоначальницы, таких денег у муниципалитета нет, поэтому власти обратились к республиканскому правительству с просьбой включить стену в программу по линии ЧС.