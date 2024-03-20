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Крышу исторического здания на Кирочной тушили полтора часа

Открытое горение на чердаке в доме купца Дурдина на Кирочной улице в Центральном районе ликвидировано. Пламя успело охватить 40 «квадратов» кровли.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 марта, возгорание случилось в чердачном помещении. В 12:53 на борьбу с пламенем оперативно прибыли 32 пожарных. На ликвидацию им потребовалось полтора часа.

«В 14:31 локализация, ликвидация открытого горения, отказ дополнительному № 1-БИС», — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Другие подробности устанавливаются.

Отметим, здание на Кирочной улице, 12, — «Дом Д. А. Дурдина». Здание состоит в списке объектов культурного наследия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

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