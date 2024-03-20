Крышу исторического здания на Кирочной тушили полтора часа

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 марта, возгорание случилось в чердачном помещении. В 12:53 на борьбу с пламенем оперативно прибыли 32 пожарных. На ликвидацию им потребовалось полтора часа.