Крышу исторического здания на Кирочной тушили полтора часа

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 марта, возгорание случилось в чердачном помещении. В 12:53 на борьбу с пламенем оперативно прибыли 32 пожарных. На ликвидацию им потребовалось полтора часа.
«В 14:31 локализация, ликвидация открытого горения, отказ дополнительному № 1-БИС», — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Другие подробности устанавливаются.
Отметим, здание на Кирочной улице, 12, — «Дом Д. А. Дурдина». Здание состоит в списке объектов культурного наследия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.