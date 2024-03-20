В Ростове начался суд над экс-чиновницей Стеллой Руф

В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя Управления ЖКХ Пролетарского района Стеллы Руф. По данным издания «КоммерсантЪ-Юг», следователи пришли к выводу, что чиновница допустила финансовые нарушения во время выполнения муниципального контракта на благоустройство на Зелёном острове. Сумму ущерба оценивают в четыре млн рублей. Если вину Стеллы Руф докажут, ей грозит до четырёх лет лишения свободы.