В Ростове начался суд над экс-чиновницей Стеллой Руф

В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя Управления ЖКХ Пролетарского района Стеллы Руф. По данным издания «КоммерсантЪ-Юг», следователи пришли к выводу, что чиновница допустила финансовые нарушения во время выполнения муниципального контракта на благоустройство на Зелёном острове. Сумму ущерба оценивают в четыре млн рублей. Если вину Стеллы Руф докажут, ей грозит до четырёх лет лишения свободы.
Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что женщина пока не определила свою позицию по поводу признания вины.
Стелла Руф возглавляла Управление ЖКХ Пролетарского района Ростова с июля 2021 года по март 2023 года. После этого она ушла на работу в Таганрог, после того как туда же перешёл её начальник Егор Долматов.