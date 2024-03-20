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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: Reuters

Сигнал тревоги в этих областях прозвучал в 15.16 мск.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.