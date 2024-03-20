В Казани школьница планировала устроить стрельбу в мечети, передает Telegram-канал «Mash Iptash».
Девятиклассница в социальных сетях выложила пост, где угрожала обезглавить классного руководителя, зарезать директора школы и устроить стрельбу в мусульманском храме. При этом школьница была спокойной и тихой, получала хорошие оценки, но ей не повезло с одноклассниками — дружба не сложилась.
Сверстники часто издевались над 14-летней девочкой. Ребенок, подверженный буллингу, в интернете наткнулся на группы в социальных сетях, где романтизируют убиц. Также она смотрела видео о правильном штурме школы.
В итоге силовики задержали девочку, на данный момент ведется работа с ее родителями.