В Казани школьница планировала устроить стрельбу в мечети

Девятиклассница в социальных сетях выложила пост, где угрожала обезглавить классного руководителя, зарезать директора школы и устроить стрельбу в мусульманском храме. При этом школьница была спокойной и тихой, получала хорошие оценки, но ей не повезло с одноклассниками — дружба не сложилась.