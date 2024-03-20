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Более 40 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на улице Народной

Погибших нет.

43 человека эвакуировали из дома № 80 по улице Народной в связи с пожаром в квартире на пятом этаже, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании поступила к спасателям в 13:25. Ликвидация открытого горения на площади 30 кв. м была объявлена в 13:28.

«Погибших нет, количество пострадавших устанавливается. На месте пожара работают 60 человек личного состава и 14 единиц техники», — рассказали в МЧС.

Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что жители пострадавшего подъезда от взрыва в доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде разместились у родственников.

пожары
МЧС