Более 40 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на улице Народной

43 человека эвакуировали из дома № 80 по улице Народной в связи с пожаром в квартире на пятом этаже, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании поступила к спасателям в 13:25. Ликвидация открытого горения на площади 30 кв. м была объявлена в 13:28.
«Погибших нет, количество пострадавших устанавливается. На месте пожара работают 60 человек личного состава и 14 единиц техники», — рассказали в МЧС.
Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что жители пострадавшего подъезда от взрыва в доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде разместились у родственников.