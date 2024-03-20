«Сердце в такие минуты бешено барабанит!»: Волонтеры раскрыли изнанку поисков пропавших в Ростовской области

Как оказалось, пропал 72-летний житель города Аксая Ростовской области Леонид Леонидович. Около 11 утра пенсионер вышел из своего дома, но обратно так и не вернулся. Как предупредили родственники, у дедушки могли случиться провалы в памяти и дезориентация в пространстве.