«Сердце в такие минуты бешено барабанит!»: Волонтеры раскрыли изнанку поисков пропавших в Ростовской области

— Нашелся! Нашелся! Нашелся! — заплакала женщина на том конце провода.
Так волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт» в Ростовской области каждый раз переполняют эмоции, когда удается найти потерявшегося человека.
И вот на днях донские поисковики отыскали 72-летнего мужчину из Аксая, который вышел из дома и исчез. О том, как благодаря человеческому неравнодушию дедушку удалось вернуть домой вовремя, рассказала информационный координатор Татьяна с позывным «Луна».
«ХВАТИЛО 30 СЕКУНД ОБЪЯСНЕНИЙ».
— Это было 18 марта. Ровно в 20.45 зазвонил телефон, — вспоминает собеседница. — Высветился номер сотрудника полиции: чтобы ускорить процесс они могут и сами оставлять нам заявки на поиск.
Как оказалось, пропал 72-летний житель города Аксая Ростовской области Леонид Леонидович. Около 11 утра пенсионер вышел из своего дома, но обратно так и не вернулся. Как предупредили родственники, у дедушки могли случиться провалы в памяти и дезориентация в пространстве.
— Стало ясно: понедельник обещал быть бессонным. Итак, нужен координатор на место. Звоню Денису с позывным «Алтай». Хватило 30 секунд объяснений, чтобы он отправился изучать карту и собирать оборудование.
КАЖДЫЕ 30 МИНУТ ОБЗВАНИВАЛИ БОЛЬНИЦЫ.
Группа волонтеров, которая занимается короткими прозвонами, взялась за социальные учреждения, где мог бы оказаться дедушка. Подключился второй инфорг Артем с позывным «Слон».
— Все процессы молниеносно заработали как часы. Именно в такие моменты и запускается цепочка добра.
Пока волонтеры опрашивали внука пропавшего, в рабочем чате начали сбор поисковых экипажей. И в 23.00 на месте уже заработал штаб: сюда стали съезжаться добровольцы.
Спустя полчаса собрались уже 18 поисковиков. Из них сформировали группы, раздали задачи.
— Параллельно каждые 30 минут наши ребята прозванивали больницы, чтобы не упустить поступление дедушки. А репосты ориентировки с фотографией пропавшего разлетелись в соцсетях по всему донскому региону.
ВИДЕЛИ ПОХОЖЕГО МУЖЧИНУ.
В 23.39 на телефон инфорга поступило важное сообщение: мужчину, похожего на пропавшего, видели на трассе пару часов назад.
— В 23.45 звонит служба «112», где также сообщают о звонке женщины, которая видела дедушку, похожего по описанию на нашего. Водитель даже предложила его подвезти, но Леонид Леонидович ушел, отказавшись от помощи.
В полночь «Алтай» отправил сразу три экипажа поисковиков к тому месту, где видели исчезнувшего пенсионера. К тому моменту дедушка провел на улице уже 13 часов.
— А дальше были очень долгие 30 минут.
«СЕРДЦЕ В ТАКИЕ МИНУТЫ БЕШЕНО БАРАБАНИТ!».
В половине первого «Алтай» прислал короткие сообщения: Найден, жив! В медпомощи не нуждается. Очень замерз. Эвакуируем в штаб. Сообщите родственникам.
«Луна» выдыхает: «Успели!».
— Сердце в такие минуты бешено барабанит. Но мы успели благодаря человеческой отзывчивости. Кто знает: сколько плутал бы наш дедушка, если бы не чуткость женщины-водителя.
Волонтеры связались и с ней, чтобы порадоваться счастливому исходу вместе.
— Нашелся! Нашелся! Нашелся! — на том конце провода послышался ее радостный крик. — Спасибо вам, ребята, за то, что вы делаете!
Как признались волонтеры, поделиться этой историей они решили для того, чтобы показать силу человеческого неравнодушия. Именно оно порой помогает спасти жизнь. А еще — что помочь в поиске может каждый.