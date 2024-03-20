Суд отправил в СИЗО начальника пермской ИК-29

— Так исторически сложилось, что на территории колонии был кусок земли, принадлежавший частному лицу. По одной из версий, Ассанов с подельником предложили владельцу земли использовать ее под свои нужды за определенную сумму. Владелец земли живет в Москве, сейчас с ним работают столичные сыщики и выясняют его роль в этой схеме. На данном участке Ассанов организовал производство разных изделий из металла и дерева, а своего подельника назначил начальником производства. Зэки работали там за копейки, а фигуранты продавали продукцию и получали хорошую прибыль, — рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.