Суд отправил в СИЗО начальника пермской ИК-29

Сегодня, 20 марта, в Мотовилихинском районном суде избирали меру пресечения руководителю ИК-29 Дмитрию Ассанову.
«Я тоже требую закрытого заседания!» — поддержал он ходатайство своего адвоката Сергея Мешканцева.
Тот попросил удалить журналистов, поскольку собирается представить суду медицинские справки, содержащие врачебную тайну. Судья попросила прессу покинуть зал, пока она будет изучать эти документы, чтобы принять решение по поводу ходатайства. В документах речь шла о двух несовершеннолетних детях начальника ИК, у которых имеются какие-то заболевания. Из-за этого судья Ольга Шатова решила провести заседание в закрытом режиме. Адвокат Ассанова настаивал на домашнем аресте, но судья отклонила ходатайство и отправила обвиняемого в СИЗО до 19 мая.
Ассанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации источника «Комсомолки», Ассанов с еще одним фигурантом организовали на территории ИК производство, с которого имели хорошую прибыль.
— Так исторически сложилось, что на территории колонии был кусок земли, принадлежавший частному лицу. По одной из версий, Ассанов с подельником предложили владельцу земли использовать ее под свои нужды за определенную сумму. Владелец земли живет в Москве, сейчас с ним работают столичные сыщики и выясняют его роль в этой схеме. На данном участке Ассанов организовал производство разных изделий из металла и дерева, а своего подельника назначил начальником производства. Зэки работали там за копейки, а фигуранты продавали продукцию и получали хорошую прибыль, — рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, вчера арестовали еще одного начальника исправительной колонии Илью Асламова. Руководителя ИК-37 подозревают в получении взятки. Вместе с ним в СИЗО отправили предпринимателя Олега Попова, по версии силовиков, он был посредником при взяточничестве. Сейчас в обоих колониях работают следователи — проводят обыски, допрашивают свидетелей.
Справка
ИК-29 расположена на улице Соликамской, 246. Является исправительным учреждением общего вида для лиц, ранее не отбывавших наказание в местах лишения свободы.