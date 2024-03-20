«Искромсал лицо и шею»: подозреваемый в убийстве девушки в Воронеже еще месяц пробудет в СИЗО

Сегодня, 20 марта, суд Ленинского района оставил в СИЗО 28-летнего Марка Попова, которому предъявлено обвинение в убийстве 17-летней девушки Алины (имя вымышленное — прим. ред.), чье тело было найдено возле мусорных баков на улице Моисеева в Воронеже. Под стражей он пробудет до 21 апреля включительно.
О продлении пребывания в СИЗО ходатайствовал следователь. Суд его удовлетворил. Защита и сам молодой человек не возражали.
ПОХАБНЫЙ ТРЭШ-СТРИМЕР И ЕГО МУЗА.
Стали известны новые подробности этого зверского убийства. Напомним, о ЧП распространилась информация утром 22 января. Тогда возле мусорных контейнеров в одном из дворов на улице Моисеева в сумке обнаружили сложенный пополам труп 17-летней бывшей студентки педагогического колледжа. На теле ее были жуткие раны.
Вскоре по подозрению в убийстве был задержан ее приятель Марк Попов. Он оказался похабным трэш-стримером из соцсетей, который проживал в съёмной квартире с несовершеннолетней. Привыкший делиться в соцсетях фото с пьяных посиделок, в день убийства он не постеснялся разослать в соцсетях видео ее трупа знакомым.
Оказалось, Марк был не только любителем выпивки, но и запрещенных препаратов да вдобавок сторонником всякой бесовщины. Расправившись с подругой, он долго вводил в заблуждение ее мать, которая проживала в городе Новомосковск Тульской области. у женщины был день рождения. И она забеспокоилась, что дочь не нашла времени ей позвонить и поздравить.
На телефон ей лишь поступали СМС-ки: «Стоял на беззвучном», «Я у подруги», «Потом позвоню»… Так он общался с женщиной пару дней по телефону ее дочери, пытаясь тянуть время.
А затем, видимо, изрядно что-то приняв, вынес труп в сумке на улицу… Через некоторое время его видели прохожие бегающим в одних шортах по Воронежу, измазанного чем-то крнасным. Задержали его посте того, как он сам пришел в инфекционную больницу за помощью.
ИЗРЕЗАЛ ИЗ-ЗА ЛИЧНОЙ НЕПРИЯЗНИ.
По версии следствия, убийство Алины произошло в промежутке с 12 ночи 18 января и 4 часами утра 22 января «на почве возникших личных неприязненных отношений». Марк и Алина поссорились. Тогда молодой человек нанес девушке множественные удары острым предметом в лицо и шею. От полученных травм она скончалась на месте.
Напомним, на суде Марк был помятый, бледный, осунувшийся, его слегка трясло. Пока он бегал по улице, отморозил руки. Из-за этого сидел в бинтах. На вопрос журналистов, зачем он убил девушку, так и не смог рассказать. В итоге ответил, что ничего про тот момент не помнит, поскольку был под наркотиками. Иначе не «бегал бы голый и в крови» на улице Моисеева после расправы…