«Искромсал лицо и шею»: подозреваемый в убийстве девушки в Воронеже еще месяц пробудет в СИЗО

Напомним, на суде Марк был помятый, бледный, осунувшийся, его слегка трясло. Пока он бегал по улице, отморозил руки. Из-за этого сидел в бинтах. На вопрос журналистов, зачем он убил девушку, так и не смог рассказать. В итоге ответил, что ничего про тот момент не помнит, поскольку был под наркотиками. Иначе не «бегал бы голый и в крови» на улице Моисеева после расправы…