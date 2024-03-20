После ДТП трассу под Ростовом засыпало наполнителем для кошачьего туалета

Трассу между Батайском и Ростовом-на-Дону засыпало наполнителем для кошачьих туалетов. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили очевидцы в соцсетях.
Предварительно, над проезжей частью, на мосту, перевернулась фура. После этого вместе с частью сломанного ограждения по проезжей части рассыпалась сухая крошка. Наполнитель оказался на полосе в сторону донской столицы, но не стал преградой для автомобилистов.
Официальных комментариев от УГИБДД по поводу случившегося не поступало. Напомним, ранее въезд в Белую Калитву был засыпан цитрусовыми.