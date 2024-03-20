После ДТП трассу под Ростовом засыпало наполнителем для кошачьего туалета

Предварительно, над проезжей частью, на мосту, перевернулась фура. После этого вместе с частью сломанного ограждения по проезжей части рассыпалась сухая крошка. Наполнитель оказался на полосе в сторону донской столицы, но не стал преградой для автомобилистов.