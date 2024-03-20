«Правда ли, что Аня нашлась?»: Мать пропавшей ростовской студентки прокомментировала всплывшее в сети видео с девушкой

Сегодня, 20 марта, пошел сороковой день поисков загадочно исчезнувшей в Дагестане 21-летней Анны Цомартовой. Ростовчанка поехала туда вместе со своей спортивной командой на состязание по тайскому боксу. После выступления, которое проходило 10 февраля, студентка РЮИ МВД по Ростовской области вышла на прогулку и не вернулась.
След Анны обрывается на территории ведомственного санатория на берегу Каспийского моря. Именно там она попала на уличную камеру видеонаблюдения.
С кем была пропавшая в Дагестане ростовчанка Анна Цорматова.
Родителям удалось раздобыть видео.
— Вот только записи с камер, установленных на территории санатория, нам так никто и не дал. Достали другую — расположенную на близлежащем доме, — поясняет мама.
После обработки и увеличения картинки стало ясно: в тот момент Анна была на пляже не одна. На кадрах отчетливо виден второй силуэт.
— С большей долей вероятности можно сказать, что мужской.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но версии отрабатывают разные.
Могла ли утонуть ростовчанка Анна Цорматова в Каспийском море.
Кроме того, уже больше месяца спасатели изучают берег, работают водолазы. Специалисты изучили зону протяженностью примерно в 200 километров. Но поиски, связанные с водой, ничего не дают.
По словам мамы Анны, она и без этого знает, что в воде дочери нет. Женщина с мужем и другими родственниками изучили каждый сантиметр пляжа.
— Упасть в воду и погибнуть Аня не могла. Это невозможно даже технически, так как в том месте нет высоких обрывов и практически везде абсолютно пологий берег.
Какую переписку увидели следователи в телефоне и ноутбуке студентки из Ростова, исчезнувшей в Дагестане.
Изучение содержимого гаджетов спортсменки тоже ни к чему не привело. Специалисты подняли переписку за год. В ней — бытовые разговоры.
Тем временем оперативники из Дагестана в поисках хоть каких-то зацепок приехали и в Ростов. Со слов Дианы, они опрашивают все окружение дочери. Говорили даже с соседями семьи.
Сами родители держатся из последних сил. Но не сдаются.
Недавно, рассказала Диана, она дала интервью для одного из блогеров-миллионников. Параллельно с этим родители ведут телеграм-канал, в котором рассказывают о поисках. Кстати, за месяц на него подписались уже 13 тысяч человек.
Диана признается, что многие откликнулись на их беду. Но есть и другие.
— Нашу семью поливают грязью, — продолжает мать. — В то время когда большая часть народа Дагестана поддерживала наши старания в поиске Анны, оказывая моральную, духовную и материальную помощь, к сожалению, находятся и те, которым не нравятся наши усилия. Прикрываясь анонимными никами, они распространяют клеветнические слухи об Анне и всей нашей семье. Активно навязывается версия о невменяемости нашей дочери и о том, что я, родная мать, регулярно избивала ее.
Кто та девушка, записавшая видео с обвинениями в адрес матери.
По словам Дианы, версия о побоях стала распространяться в сети со скоростью света после того, как появилось одно видео. На нем — сбежавшая из дома девушка. Позже оказалось, что она подверглась насилию в семье.
Несмотря на то, что ни это видео, ни человек на нем к Цомартовым не имеют никакого отношения, в Интернете некоторые пользователи начали писать о том, что на кадрах — Анна.
— У меня весь день вчера телефон разрывался. Все спрашивали: правда ли, что Аня нашлась, ссылались на это видео. Нет! Не правда. Дочь ищем. На тех кадрах другая девушка.
Версии исчезновения пропавшей в Дагестане ростовской студентки Анны Цорматовой.
Родители считают, что все усилия стоит сосредоточить на санатории.
— Нет никаких доказательств того, что она покинула данную территорию. А уж тем более, что кинулась в море, — сообщили родители.
Отец и мать Анны также объявили вознаграждение в один миллион рублей за сведения о дочери. Но уточняют: информация должна быть достоверной. Пока на это объявление чаще откликаются лишь гадалки. Конкретики — нет, а вот желание заработать — да.
По словам матери, они не сдадутся не перед какими трудностями:
— Сделаем все, чтобы еще раз обнять дочь. Мы готовы дойти до кабинета главы следкома Александра Бастрыкина в Москве, лишь бы найти старшего и любимого ребенка.