«Правда ли, что Аня нашлась?»: Мать пропавшей ростовской студентки прокомментировала всплывшее в сети видео с девушкой

— Нашу семью поливают грязью, — продолжает мать. — В то время когда большая часть народа Дагестана поддерживала наши старания в поиске Анны, оказывая моральную, духовную и материальную помощь, к сожалению, находятся и те, которым не нравятся наши усилия. Прикрываясь анонимными никами, они распространяют клеветнические слухи об Анне и всей нашей семье. Активно навязывается версия о невменяемости нашей дочери и о том, что я, родная мать, регулярно избивала ее.