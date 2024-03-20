Ожоги до костей: В Молдове мужчина облил кислотой жену и дочь — обеим нужна помощь

Боже, во мне столько злости и ненависти от того, насколько незащищены и уязвимы женщины нашей страны. Мое сердце разрывается от отчаяния и боли, когда я представляю, какие испытания прошли и переживают эта мать и ее маленькая девочка, — написала Кристина.