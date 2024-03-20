Ожоги до костей: В Молдове мужчина облил кислотой жену и дочь — обеим нужна помощь

Женщина и ее 7-летняя дочь попали в больницу с серьезными ожогами после того, как муж женщины и отец девочки облил их кислотой.
Женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и несколько дней находилась в коме. Об этом случае на своей странице в соцсети сообщила соосновательница проекта «Ask a Mom» Кристина Мастак-Комерзан.
Она написала пост, в котором сообщали общественности, что матери и дочери нужна помощь, в частности, финансовая.
— Ожоги до костей… Она уже перенесла несколько операций. И это еще не все…
Мама умоляет нас быть с ними. Нет никого, кто мог бы им помочь!
Из основного им нужны:
— Диван, который раскладывается. Кровать, на которой они спали, полностью сожжена кислотой. Включая простыни, подушки, пуховые одеяла.
— Силиконовые кремы/компрессы/пенки от рубцов.
— Подгузники для взрослых М, одноразовые подгузники.
— Белково-витаминные добавки. Женщина очень слабая.
Боже, во мне столько злости и ненависти от того, насколько незащищены и уязвимы женщины нашей страны. Мое сердце разрывается от отчаяния и боли, когда я представляю, какие испытания прошли и переживают эта мать и ее маленькая девочка, — написала Кристина.
Представители полиции пока не ответили, были ли они проинформированы об этом случае.
Источник: t.me/bloknotmd.