В Воронеже на водохранилище 20 марта спасли двух провалившихся под лед рыбаков

Спасатели предупреждают: по сравнению с прошлой неделей лед истончился в среднем на 15 см, и с каждым днем становится все более рыхлым. Даже если вы вышли на рыбалку утром и лед вас выдержал, уже к обеду ситуация может резко измениться. Промоины появились вокруг всех мостов, у корабля-музея «Гото Предистинация» и в районе парка «Алые паруса», да и во многих других местах водохранилища.