В Воронеже на водохранилище 20 марта спасли двух провалившихся под лед рыбаков

В среду, 20 марта, в 7.45 на воронежском водохранилище случилось ЧП. В районе улицы Лебедева, ближе к левому берегу, напротив теплоэлектроцентрали, провалился под лед рыбак. Спасатели доехали до барахтающегося в воде мужчины на аэролодке и вытащили его из полыньи. Рыбака доставили на базу поисково-спасательного отряда и передали врачам скорой помощи. Мужчину госпитализировали с признаками переохлаждения.
В 12.13 такая же ситуация возникла практически в том же месте водохранилища, чуть дальше в сторону Масловки. Спасатели действовали по той же схеме. После того, как вытащили рыбака из полыньи, его также передали медикам. Мужчина сильно замерз. До такой степени, что практически не мог двигаться.
Спасатели предупреждают: по сравнению с прошлой неделей лед истончился в среднем на 15 см, и с каждым днем становится все более рыхлым. Даже если вы вышли на рыбалку утром и лед вас выдержал, уже к обеду ситуация может резко измениться. Промоины появились вокруг всех мостов, у корабля-музея «Гото Предистинация» и в районе парка «Алые паруса», да и во многих других местах водохранилища.
Не только рыбаков, но и детей, и подростков следует предупреждать, что выходить на лед значит подвергать себя смертельной опасности. В случае ЧП звоните 112.