20-летний снежный барс по кличке Кира умер в Ленинградском зоопарке

20-летний снежный барс по кличке Кира умерла в Ленинградском зоопарке. Об этом зверинец сообщил в своей группе во «ВКонтакте».
— Грустная новость — ушла из жизни наша Кира, пожилая самка снежного барса, настоящая легенда Ленинградского зоопарка. В апреле этого года Кира отпраздновала свой юбилей — 20 лет. Она была настоящей долгожительницей, — написали в зоопарке.
Кира приехала из Канады в Петербург в 2008 году в возрасте пяти лет. Тогда она составила пару самцу Арбату, после чего родила котенка и стала ему заботливой мамой. Дочка снежных барсов уехала в Объединенные Арабские Эмираты.
Весной прошлого года для Киры сделали новый вольер с учетом ее возраста и особенностей. Несмотря на свой почтенный возраст, Кира с достоинством забиралась на верхнюю площадку.
Сотрудники зверинца отметили, что им будет не хватать царственного взгляда Киры, а также ее грациозных движений, которые всегда приводили в восторг взрослых и маленьких посетителей Ленинградского зоопарка.