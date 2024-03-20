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«Выжить шансов нет»: в горах Алматы выставили блокпосты

ДЧС Алматы сообщил о высоком уровне лавинной опасности, подробнее рассказывает Tengri Travel.

Синоптики выпустили соответствующее штормовое предупреждение.

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадением осадков есть риски схода лавин», — сообщили в ДЧС.

Сообщается, что выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска: выставлены блокпосты из числа полиции для ограничения прохода отдыхающих и туристов, проезда автомашин на лавиноопасные участки.

«Выставлены посты: “Аюсай” в бассейне реки Улкен Алматы (визит-центр), “Эдельвейс” в бассейне реки Киши Алматы, “Шымбулак” — из числа сотрудников “Казселезащиты”, — добавили в ДЧС.

ДЧС и «Казселезащита» настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы. Специалисты «Казселезащиты» подчеркивают, что в марте сходят «мокрые» лавины. Шансов выжить у человека, попавшего под такую лавину, практически нет.