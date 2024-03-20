«Выжить шансов нет»: в горах Алматы выставили блокпосты

ДЧС и «Казселезащита» настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы. Специалисты «Казселезащиты» подчеркивают, что в марте сходят «мокрые» лавины. Шансов выжить у человека, попавшего под такую лавину, практически нет.