Рогов сообщил, что силы РФ продвинулись за центр Работина

«Есть небольшие успехи в Работине, наши прошли за центр села впервые после возобновления активных действий», — сказал Рогов.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность артиллерийских обстрелов российских подразделений, но активно используют FPV-дроны. «Похоже, что новая волна снарядного голода у ВСУ, это сильно сказывается на ситуации. Но враг компенсирует это колоссальным количеством дронов-камикадзе, разведывательных дронов и других», — отметил Рогов.
Собеседник агентства добавил, что на ореховском участке линии боевого соприкосновения ВСУ сократили использование техники. «Везде кидают пехоту на убой. Сводки показывают, что масса уничтоженных боевиков ВСУ и мало уничтоженной техники. Техники просто нет», — сказал он.
Рогов сообщил ТАСС 16 марта, что российские силы взяли под контроль центральную часть Работина.
В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. ВСУ до сих пор безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок линии боевого соприкосновения подкрепления с других направлений.