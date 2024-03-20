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Рогов сообщил, что силы РФ продвинулись за центр Работина

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Российские силы продвинулись за центральную часть населенного пункта Работино Запорожской области впервые после возобновления в феврале активных боевых действий на этом направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

«Есть небольшие успехи в Работине, наши прошли за центр села впервые после возобновления активных действий», — сказал Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность артиллерийских обстрелов российских подразделений, но активно используют FPV-дроны. «Похоже, что новая волна снарядного голода у ВСУ, это сильно сказывается на ситуации. Но враг компенсирует это колоссальным количеством дронов-камикадзе, разведывательных дронов и других», — отметил Рогов.

Собеседник агентства добавил, что на ореховском участке линии боевого соприкосновения ВСУ сократили использование техники. «Везде кидают пехоту на убой. Сводки показывают, что масса уничтоженных боевиков ВСУ и мало уничтоженной техники. Техники просто нет», — сказал он.

Рогов сообщил ТАСС 16 марта, что российские силы взяли под контроль центральную часть Работина.

В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. ВСУ до сих пор безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок линии боевого соприкосновения подкрепления с других направлений.