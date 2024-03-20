Спасатели пробуют пробиться к горнякам в заваленной шахте в Амурской области

Ранее на руднике «Пионер» произошел взрыв. В это время там находились горняки, которые пропали под завалами. После произошедшего вода в шахте поднялась почти на 15 метров. В Amur Mash уточнили, что воду откачивали насосами, на место был направлен самолет Ми-8 из Хабаровска.