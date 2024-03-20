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Мужчина бросил кирпич в лобовое стекло пожарной машины в Нижнем Новгороде

Сотрудники МЧС передали мужчину полиции.

Источник: МЧС РФ

Мужчина бросил кирпич в пожарную машину в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 12:49 поступило сообщение о возгорании автомобиля, который был припаркован у дома № 3 на улице Нижегородской. Пожарные выехали на место происшествие, однако проходящий мимо мужчина кинул кирпич в лобовое стекло одного из автомобилей.

Мотив данного поступка неизвестен. Сотрудники МЧС задержали мужчину и передали его полиции. На ликвидацию пожара данный инцидент не повлиял.

МЧС
пожары