Мужчина бросил кирпич в лобовое стекло пожарной машины в Нижнем Новгороде

Согласно информации, в 12:49 поступило сообщение о возгорании автомобиля, который был припаркован у дома № 3 на улице Нижегородской. Пожарные выехали на место происшествие, однако проходящий мимо мужчина кинул кирпич в лобовое стекло одного из автомобилей.