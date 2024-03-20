Жильцам пострадавшей от пожара девятиэтажки на Фучика окажут материальную помощь

Материальную поддержку окажут жильцам девятиэтажного дома на улице Фучика, который пострадал от пожара 19 марта. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в социальных сетях.
Со слов Шалабаева, жители пяти подъездов смогли вернуться в свои квартиры, так как их пожар не коснулся. Там в штатном режиме работает электричество, есть вода, отопление и газ.
Что касается жильцов шестого подъезда, который пострадал больше всего, им пришлось ночевать в других местах. Пока что подъезд № 1 закрыт и находится под охраной. Сейчас там работают эксперты.
«Про причины и степень повреждений квартир 1 подъезда пока говорить преждевременно, нужно дождаться выводов компетентных лиц. По предварительным оценкам специалистов, экспертиза может занять около трёх недель».
Он поручил оказать материальную помощь собственникам квартир в этом подъезде. Также им компенсируют стоимость жилья, которое они арендуют на время проведения экспертиз в доме.
Напомним, что возгорание в доме № 37 по улице Фучика в Автозаводском районе произошло 19 марта в 15 часов. Полыхающий огонь заметили из окон квартиры на пятом этаже. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен хлопок. На место происшествия выехал глава Автозаводского района Александр Нагин, по поручению Юрия Шалабаева.
Из дома самостоятельно эвакуировались 167 человек, а силами МЧС, с помощью масок, спасено 12 человек. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о состоянии восьми пострадавших. Среди них трое детей. Возбуждено уголовное дело.