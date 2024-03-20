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Упавшие с крыши ледяные глыбы разбили автомобили на улице Рождественской

У машины разбиты стекла.

Источник: Время

Ледяные глыбы обрушились на автомобили, припаркованные во дворе дома № 8б по улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

Пострадали две иномарки: «Хендай Гетс» и «Митсубиси Аутлендер». У машин выбиты стекла.

Владельцы авто в растерянности, потому что не знают, кто будет отвечать за неубранную с крыши наледь, пишет «Открытый Нижний».

Повреждения зафиксированы, написано заявление в полицию. При этом в ДУКе Нижегородского района уверяют, что этот дом к ним не относится.

Ранее сообщалось, что жители улицы Козицкого обеспокоены сходом с крыш снежных масс.

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