Суд приговорил к трём годам колонии петербургского режиссёра Всеволода Королёва за фейки об армии

В качестве свидетелей преступления допросили двух пользователей «ВКонтакте», которые лично не были знакомы с Королёвым. Согласно материалам дела, именно они написали заявления на него в полицию и дали показания против него. Однако во время суда один из них, Михаил Баранов, сказал, что на него оказывали психологическое давление: мужчина опасался, что дело могут возбудить в отношении него самого из-за лайков под постами Королёва. Второй же свидетель, Владимир Шатохин, от своей позиции не отступил и заявил, что у него «как у нормального человека возникло желание сделать так, чтобы он [Королёв] перестал писать такие посты».