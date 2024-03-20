В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины

КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Гражданина Молдавии задержали по делу об организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в среду в молдавской пограничной полиции.
«В рамках скоординированного взаимодействия специализированных структур Пограничной полиции в Гагаузии проведены домашние обыски по делу об организации нелегальной миграции, 38-летнего гражданина Молдовы задержали на 72 часа, в том числе конфисковали его автомобиль», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пограничной полиции.
Поясняется, что в результате обысков были обнаружены и изъяты явные доказательства преступления, в том числе транспортное средство, используемое для перевозки мигрантов, устройства мобильной связи, носители данных и другие соответствующие доказательства. В погранполиции пояснили, что в настоящее время расследование по этому делу продолжается с целью установления всех фигурантов и обстоятельств.