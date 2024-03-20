Как Воронеж встречает семьи из Белгорода

«В нашем районе прямо в ста метрах от нашего дома летели ракеты, было очень громко. И это не впервые, много разрушений. Мы до последнего держались, не хотели уезжать. Сын привык уже, переносил атаки спокойно, знал, что когда звучит сирена, нужно залезть под диван. Но в последний раз прилетела ракета совсем близко, мы ползли с кухни до комнаты, чтобы спрятаться и я понимала, что этот диван — совершенно не безопасное укрытие. И что неизвестно, куда будет следующее попадание. Сына трясло, он ужасно испугался и плакал. А потом был прилет в село Никольское и я увидела, что там трупы из жилого дома выносят и решилась — надо уезжать. Конечно, не хотелось бросать свой дом и работу, непонятно, что теперь дальше делать», — рассказала Татьяна.