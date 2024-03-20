Как Воронеж встречает семьи из Белгорода

20 марта в санаторий имени Цюрупы в Лискинском районе должныприехать 55 человек. Еще 40 накануне были размещены в Центре ухода и социализации «Хохольский». Подробнее о том, как разместили прибывших и почему они решились на отъезд — в нашем материале.
«Ползли под диван».
Вечером 18 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что по просьбе белгородского губернатора Вячеслава Гладкова регион готовится принять семьи из соседнего региона. Уже на следующий день в Воронежскую область приехала группа белгородцев — 21 ребенок и 19 взрослых. Жителей соседнего региона разместили в отдельном корпусе Центра «Хохольский». Гостей разместили в двух- и трехместных номерах с отдельными кухнями, санузлами, душевыми и сразу накормили. Врачи провели осмотр.
«Мы ожидаем, что к нам могут приехать еще люди. Всего у нас можно разместить 54 человека, потому что во второй секции сейчас находятся проживающие», — пояснил директор Центра Александр Костюков.
«Мы доехали спокойно, нас встретили очень тепло, хорошие помещения, мы очень довольны, тепло и уютно», — поделилась впечатлениями Татьяна, прибывшая в сыном из Белгорода. На вопрос о том, почему они решились уехать, она отвечает спокойно, хотя на глазах наворачиваются слезы.
«В нашем районе прямо в ста метрах от нашего дома летели ракеты, было очень громко. И это не впервые, много разрушений. Мы до последнего держались, не хотели уезжать. Сын привык уже, переносил атаки спокойно, знал, что когда звучит сирена, нужно залезть под диван. Но в последний раз прилетела ракета совсем близко, мы ползли с кухни до комнаты, чтобы спрятаться и я понимала, что этот диван — совершенно не безопасное укрытие. И что неизвестно, куда будет следующее попадание. Сына трясло, он ужасно испугался и плакал. А потом был прилет в село Никольское и я увидела, что там трупы из жилого дома выносят и решилась — надо уезжать. Конечно, не хотелось бросать свой дом и работу, непонятно, что теперь дальше делать», — рассказала Татьяна.
Всем миром.
Правительство Воронежской области организовало сбор помощи для белгородцев, покинувших свои дома. Всем желающим предложено привезти вещи в районное отделение соцзащиты по месту жительства.
«Далее сотрудники соцзащиты распределят переданные вещи и предметы первой необходимости», — пояснили в пресс-службе облправительства.
Отметим, что за неделю в Белгородской области из-за обстрелов погибли 16 человек и еще 98 пострадали, следует из сообщения Вячеслава Гладкова. Среди них есть дети. Всего из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского городского округа и Грайворонского района Белгородской области в другие регионы России эвакуируют 9 тысяч детей.
Сегодня, 20 марта, президент Владимир Путин проводил встречу со своими доверенными лицами в Кремле. Глава государства пообещал, что правительство приложит все усилия, чтобы поддержать людей, которые потеряли бизнес, жильё или как-либо пострадали от атак.