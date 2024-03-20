«Смерть не наступила по независящим от него обстоятельствам». В Бресте судили мужчину, который поджег знакомого и оставил умирать

В Бресте судили кобринчанина, который намеревался заживо сжечь знакомого во время пьяной ссоры. Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе Брестского облсуда.
Инцидент произошел в Кобринском районе, когда мужчины вместе выпивали в гараже обвиняемого. В суде установили, что хозяин дома стал под надуманным предлогом вымогать у знакомого 500 евро, произошла ссора, и фигурант облил его из аэрозольного баллончика с краской, а затем еще легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Очевидцы потушили огонь на мужчине. После чего потерпевшего переодели, и обвиняемый вытолкал его за пределы своего участка. Обгоревшего мужчину в тяжелом состоянии обнаружил прохожий, он позвонил в скорую помощь. Мужчина получил термические ожоги разной степени тяжести, но выжил.
— Смерть потерпевшего не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам, в виду своевременного тушения и оказания медицинской помощи, — прокомментировали в пресс-службе.
На суде обвиняемый свою вину признал лишь частично. Суд приговорил его к 15 годам заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 100 базовых величин (4000 белорусских рублей в марте 2024-го). Кроме того, его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма. В пользу потерпевшего постановлено взыскать денежную компенсацию морального вреда — 50 тысяч белрублей.
Приговор еще может быть обжалован.