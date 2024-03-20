«Смерть не наступила по независящим от него обстоятельствам». В Бресте судили мужчину, который поджег знакомого и оставил умирать

Инцидент произошел в Кобринском районе, когда мужчины вместе выпивали в гараже обвиняемого. В суде установили, что хозяин дома стал под надуманным предлогом вымогать у знакомого 500 евро, произошла ссора, и фигурант облил его из аэрозольного баллончика с краской, а затем еще легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.