В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии

В июле 2023 года Александр Сомряков получил 6 лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). По данным объединённой пресс-службы судов Кубани, в основу уголовного дела легли его посты в сосцети о якобы преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче.
«Да», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, лишили ли Сомрякова гражданства РФ на основании статьи 22 закона «О гражданстве Российской Федерации».
До этого о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 УК РФ известно не было.
В судебном заседании в июле прошлого года Сомряков вину признал частично, заявив, что понимал, что опубликованная им информация является ложной, но хотел это «выставить на всеобщий суд», желая получить таким образом больше подписчиков, лайков и комментариев.
В октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства РФ. Одним из оснований служит совершение человеком преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность, при этом решение о лишении гражданства выносится независимо от времени совершения преступления, дат приговора и принятия в гражданство РФ.