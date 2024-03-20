В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии

В октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства РФ. Одним из оснований служит совершение человеком преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность, при этом решение о лишении гражданства выносится независимо от времени совершения преступления, дат приговора и принятия в гражданство РФ.