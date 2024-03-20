Дядю Мухтара Аблязова освободили от наказания в суде Алматы

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.