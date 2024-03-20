Актеру Никите Кологривому грозит арест за дебош

Актер Никита Кологривый из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» был задержан за хулиганство в баре в Новосибирске. Ему грозит арест. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он напился, приставал к официантке и даже укусил ее. На актера заведено дело, ему грозит штраф или арест на 15 суток. Кологривый, очевидно предполагая иакой исход, уже отменил свое участие в гала-концерте «Жванецкий» в конце марта.
По словам адвоката Арсении Разумовской, наказание зависит от обстоятельств дела.
«Например, если потерпевшая придет и скажет, что у нее нет претензий к нему, то суд может ограничиться штрафом. Но если он даже не извинился перед ней, не загладил вред, то, скорее всего, будет арест», — пояснил она.
В свою очередь психолог Хельга Эдельштейн полагает, что инцидент произошел из-за характера Кологривого и употребления алкоголя. Так что независимо от того, каким будет наказание, сама история должна пойдет на пользу артисту.