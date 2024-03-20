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Человек упал на пути на красной ветке метро Петербурга вечером 20 марта

Движение поездов остановили на красной ветке метро в Петербурге из-за упавшего на пути человека.

Источник: Комсомольская правда

В метро Петербурга произошел еще один сбой в движении поездов из-за упавшего на рельсы человека. В этот раз происшествие случилось на красной ветке метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Метрополитен» Северной столицы.

— Движение составов по первой линии осуществляется от станции «Нарвская» до «Девяткино». От «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» оно временно приостановлено, — уточнили в пресс-службе предприятия.

Подробностей о состоянии человека, оказавшегося на путях, на момент публикации не поступало.

Новость дополняется.

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