Человек упал на пути на красной ветке метро Петербурга вечером 20 марта

В метро Петербурга произошел еще один сбой в движении поездов из-за упавшего на рельсы человека. В этот раз происшествие случилось на красной ветке метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Метрополитен» Северной столицы.
— Движение составов по первой линии осуществляется от станции «Нарвская» до «Девяткино». От «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» оно временно приостановлено, — уточнили в пресс-службе предприятия.
Подробностей о состоянии человека, оказавшегося на путях, на момент публикации не поступало.
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