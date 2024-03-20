Журналистку Айгерим Тлеужанову во второй раз не выпускают из колонии на лечение

В октябре 2022 года Айгерим Тлеужан сообщила, что стала подозреваемой по делу о январских беспорядках в аэропорту Алматы. Ей вменили преступление по части 1 статьи 272 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников) УК РК.