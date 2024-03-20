Журналистку Айгерим Тлеужанову во второй раз не выпускают из колонии на лечение

«Айгерим Тлеужанову после возбуждения уголовного дела уже во второй раз не вывозят на запланированное платное лечение! Причину ей не озвучивают», — сообщила ее адвокат Айнара Айдарханова.
Напомним, 5 марта стало известно, что на журналистку Айгерим Тлеужанову завели новое уголовное дело. Позднее полиция заявила, что допрашивает Тлеужанову и вторую участницу конфликта в колонии.
В октябре 2022 года Айгерим Тлеужан сообщила, что стала подозреваемой по делу о январских беспорядках в аэропорту Алматы. Ей вменили преступление по части 1 статьи 272 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников) УК РК.
В начале апреля 2023 года Тлеужан назвала дело политически мотивированным.
11 июля 2023 суд вынес приговор по уголовному делу, в рамках которого Тлеужан осудили на четыре года заключения. 30 января активист Ринат Рафхат сообщил об ухудшении здоровья находящегося в заключении политика Айгерим Тлеужан.
5 марта 2024 на Айгерим Тлеужанову завели новое уголовное дело. Ее адвокат заявила, что это дело должно быть закрыто.