В Краснодарском крае обнаружили арсенал ржавых боеприпасов

Взрывотехники обезвредили 671 снаряд, найденный на окраине города Гулькевичи. Арсенал обнаружили рабочие во время земляных работ на строительной площадке. Среди находок были разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке, а также 2,5-килограммовые авиационные бомбы. Полиция и казаки охраняли опасную находку до приезда специалистов, которые идентифицировали и обследовали предметы, после чего вывезли их из жилого сектора для уничтожения. Процесс уничтожения проводился партиями и занял несколько часов.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о ситуации в Новороссийске, где бомба времен Второй мировой войны привела к эвакуации жителей СНТ «Родничок». Эта опасная находка была обнаружена 10 марта в ходе хозяйственных работ.