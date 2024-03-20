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В Краснодарском крае обнаружили арсенал ржавых боеприпасов

Росгвардейцы в Краснодарском крае уничтожили почти 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Источник: Росгвардия Краснодарский край — Telegram

Взрывотехники обезвредили 671 снаряд, найденный на окраине города Гулькевичи. Арсенал обнаружили рабочие во время земляных работ на строительной площадке. Среди находок были разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке, а также 2,5-килограммовые авиационные бомбы. Полиция и казаки охраняли опасную находку до приезда специалистов, которые идентифицировали и обследовали предметы, после чего вывезли их из жилого сектора для уничтожения. Процесс уничтожения проводился партиями и занял несколько часов.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о ситуации в Новороссийске, где бомба времен Второй мировой войны привела к эвакуации жителей СНТ «Родничок». Эта опасная находка была обнаружена 10 марта в ходе хозяйственных работ.

МЧС