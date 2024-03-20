ПМР может обратиться в Интерпол за расследованием теракта со взрывом

ТИРАСПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Приднестровье может обратиться в Интерпол с просьбой содействовать в расследовании взрыва вертолета, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР).
«Ввиду существующих угроз для Приднестровья, а также реальности совершенного террористического акта приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции — Интерпол для оказания содействия в расследовании этого преступления. Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства совершённого 17 марта террористического акта».
В МГБ ПМР также обратили внимание на заявление министра внутренних дел Молдавии Адриана Эфроса о том, что видеозапись с моментом атаки дрона в Приднестровье является монтажом. «Исходя из слов главы МВД Молдавии, “инцидента с вертолетом в Тирасполе вообще не было и что это всего лишь видеомонтаж”. Не ознакомившись с первичными материалами следственных действий, данный лживый вывод мог сделать только полностью некомпетентный или аффилированный чиновник», — отметили в МГБ ПМР.
Министерство госбезопасности ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье «диверсия». Ранее приднестровское МГБ сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен «красный» уровень террористической опасности, затем его снизили до «желтого».