В Узбекистане нашли два тоннеля из Киргизии для контрабанды гаджетов

В результате расследования были установлены сообщники задержанного. В ходе обысков по десяти адресам в Андижане были изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары к ним на общую сумму 11 миллиардов сумов (около 900 тысяч долларов).