В Узбекистане нашли два тоннеля из Киргизии для контрабанды гаджетов

ТАШКЕНТ, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана обнаружили два тоннеля для контрабанды гаджетов из Киргизии, пресечена деятельность преступной группировки из граждан обеих стран, сообщает информационный центр СГБ.
Отмечается, что сотрудники СГБ задержали гражданина Киргизии, незаконно проникшего в Андижанскую область Узбекистана из сопредельной Джалалабадской области. У него было изъято более 800 мобильных телефонов, а также 1,74 килограмма золота.
«Были обнаружены два подземных тоннеля, соединяющие территории сопредельных районов Узбекистана и Киргизии», — говорится в сообщении. Протяженность одного из них — 350 метров, другого — 135 метров. По версии следствия, тоннели использовались для перемещения контрабанды товаров и ценностей.
В результате расследования были установлены сообщники задержанного. В ходе обысков по десяти адресам в Андижане были изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары к ним на общую сумму 11 миллиардов сумов (около 900 тысяч долларов).
В последнее время правоохранительные органы Узбекистана и Киргизии регулярно обнаруживают тоннели для контрабанды между двумя странами. В мае прошлого года пятеро жителей Ферганской области Узбекистана получили от шести до семи лет лишения свободы за организацию «подземной контрабанды».