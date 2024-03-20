Цех охватило пламенем в Алматы (фото, видео)

Сегодня вечером в Алматы горел цех. Пожарные прибыли на место в 17:10. Огонь был локализован в 18:25 (остановлено его распространение), ликвидирован в 18:40. Общая площадь горения составила 500 м². Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. О них — ниже:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.