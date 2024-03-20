Цех охватило пламенем в Алматы (фото, видео)

Сегодня вечером в Алматы горел цех. Пожарные прибыли на место в 17:10. Огонь был локализован в 18:25 (остановлено его распространение), ликвидирован в 18:40. Общая площадь горения составила 500 м². Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.