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Цех охватило пламенем в Алматы (фото, видео)

В Алматы загорелся цех на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия не было, огонь потушили оперативно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сегодня вечером в Алматы горел цех. Пожарные прибыли на место в 17:10. Огонь был локализован в 18:25 (остановлено его распространение), ликвидирован в 18:40. Общая площадь горения составила 500 м². Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. О них — ниже:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.