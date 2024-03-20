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СМИ: Пострадавшая от укуса Кологривого хочет услышать от него извинения

Девушка, которая пострадала от укуса актера Никиты Кологривого в ночь на 19 марта в новосибирском баре, не планирует подавать на артиста в суд. Однако она хотела бы услышать от исполнителя роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» извинения, которые он так и не принес. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Укушенная Кологривым девушка уже дала показания. Она рассказала, что сначала актер вел себя мило: улыбался, шутил и поддерживал приятное общение, в процессе которого положил ей голову на колени. Но затем артист вдруг начал пытаться поцеловать девушку, схватить ее за шею и дотронуться до груди, а после и укусил ее за ногу. За это он получил пощечину. Возможно, именно она стала причиной, по которой Кологривый начал дебош. После инцидента он начал нецензурно выражаться, а также кидаться на попытавшихся его успокоить бармена и администратора с кулаками.

Пострадавшая девушка рассказала, что на ее ноге остались следы зубов и синяк, который на следующий день стал еще больше. Несмотря на это, она не планирует подавать иск на Кологривого — по ее словам, ей было бы достаточно извинений. Их актер сериала, в котором фигурировала идея «Пацаны не извиняются», еще не приносил, говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 марта. Сотрудники ресторана рассказали, что артист в состоянии алкогольного опьянения подрался с двумя работниками заведения. Агент Кологривого подтвердила, что у артиста в новосибирском баре произошел конфликт. 20 марта актера задержали правоохранители.

В Сети появились кадры момента, как Кологривый нарушил общественный порядок в новосибирском заведении и укусил за ногу официантку.

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